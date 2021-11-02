Минздрав изменил дату введения новых правил медосвидетельствования для водителей

Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В России изменили дату введения новых правил медосвидетельствования для водителей. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщил ТАСС .

Новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2022 года. Ранее планировалось, что правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

«В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации в пункте пять слова «с 1 января 2022 года» заменить словами «с 1 марта 2022 года», — говорится в тексте проекта.