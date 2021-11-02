Метеоролог назвал причину «радиационного» тумана в Рязанской области

Туман также возник в Москве, Подмосковье, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областях.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах «радиационного» тумана в Рязанской области. Интервью с ним опубликовала «Комсомольская правда».

По словам специалиста, туман появился из-за стопроцентной влажности воздуха. Он отметил, что ничего общего с радиацией туман не имеет, а название происходит от латинского Radiatio, что означает «излучение».

«Эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает, когда приземный слой сильно выхолаживается при сильном инфракрасном излучении», — отметил метеоролог.

Он рассказал, что днем земля нагрелась, но начала быстро остывать. Из-за отсутствия ветра и облаков тепло пошло вверх, влажность выросла.

Отмечается, что туман также возник в Москве, Подмосковье, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областях.

По словам специалиста, туман рассеется к середине дня 2 ноября. Также Шувалов заявил, что туман может впитывать выхлопы автомобилей и производств

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