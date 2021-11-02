Любимов поручил открыть большой центр вакцинации на постоянной основе

Власти региона планируют открыть большой центр вакцинации, который будет открыт на постоянной основе. В нем местные жители смогут сделать прививку от гриппа, коронавируса или ревакцинироваться. Решение по месту примут в течение двух недель.

Губернатор Николай Любимов поручил открыть большой центр вакцинации на постоянной основе Об этом он заявил во вторник, 2 ноября, на еженедельном заседании облправительства.

Власти региона планируют открыть большой центр вакцинации, который будет открыт на постоянной основе. В нем местные жители смогут сделать прививку от гриппа, коронавируса или ревакцинироваться. Решение по месту примут в течение двух недель.

Также в Рязани с 3 ноября начнет работу единый call-центр на базе кванториума. С 8 утра до 20 часов вечера волонтеры будут консультировать людей по поводу вакцинации и оказания медпомощи. Там же предприниматели смогут получить информацию о мерах поддержки малого бизнеса, как одного из направлений, наиболее пострадавших от пандемии.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса. Эта работа — комплексная, касается каждого министерства и ведомства. Она остается в приоритете и должна активно продолжаться. Прошу руководителей всех структурных подразделений правительства области относится к ней со всем вниманием и ответственностью, — заявил Николай Любимов, обратившись также к рязанцам — Еще раз обращаюсь к жителям области: сделайте прививку, защитите себя и близких от опасной инфекции. Это вопрос выживания каждого из нас!»

Губернатор подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Рязанской области остается предельно серьезной.