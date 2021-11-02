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Елена Сорокина проверила работы по благоустройству на проезде Машиностроителей
Речь идет о дворовой территории дома № 7 по проезду Машиностроителей и дороге, ведущей к школе № 43.

Мэр Елена Сорокина проверила благоустроенную дворовую территорию на проезде Машинистов. Об этом глава региона рассказала на личной странице «ВКонтакте».

Речь идет о дворовой территории дома № 7 по проезду Машиностроителей и дороге, ведущей к школе № 43. Эти участки соединены в одну благоустроенную зону. По поручению губернатора Николая Любимова, на данном участке провели две программы — поддержка местных инициатив и ремонт 65 дворов.

На проезде Машиностроителей заасфальтировали проезжую часть, обустроили парковочный карман и примыкание к дворовой территории.

«Вопрос благоустройства маршрута к социальному объекту принципиально важен для всех жителей „САМовского“ квартала и много лет был одним из самых острых в микрорайоне. Кажется, когда я еще ходила в школу по этой дороге, там уже были проблемы. Маршрутом пользуются жители, когда ведут детей в школу или идут на остановку общественного транспорта», — отметила мэр.

Устранение выявленных недочетов почти подошли к концу. Подрядчик установил водоотводной лоток, дополнительно уложил слой асфальтобетона и выровнял края по кромке тротуара, а также обустроил парковку.