Бастрыкин поручил проверить информацию о суррогатном алкоголе в Рязанской области

Поводом для проверки послужило расследование журналиста.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о суррогатном алкоголе в Рязанской области. Информация об этом в воскресенье, 31 октября, появилась на сайте ведомства .

Ранее журналист Аркадий Мамонтов провел расследование, в котором он приобрел суррогатный алкоголь Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Приморском крае, Удмуртии и Рязанской области. Итоги расследования показали на федеральном телеканале.

Александр Бастрыкин поручил проверить все случаи, указанные в сюжете, и наказать причастных к распространению нелегального спиртного.