Высокопоставленного сотрудника московского ГУ МЧС подозревают во взяточничестве

Андрея Мищенко задержали с поличным в четверг, 18 ноября.

Первого замначальника московского ГУ МЧС России Андрея Мищенко подозревают в получении взятки в значительном размере. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения за утверждения паспортов антитеррористической безопасности», — сказал изданию собеседник. По его словам, после проведения следственных действий Мищенко отпустили.

Источник отметил, что Мищенко задержали с поличным в четверг, 18 ноября, когда он получал 70 тысяч рублей в качестве взятки. Также известно, что дело возбуждено по статье 290 УК РФ.

По другому уголовному делу о взяточничестве проходит начальник антикризисного управления столичного главка МЧС Виктор Самарин. По словам источника ТАСС, это не свзяано с Мищенко.