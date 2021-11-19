Во Владимирской области на берегу водоема нашли трупы троих детей

Прокуратура региона начала проверку.

Во Владимирской области на берегу водоема нашли трупы троих детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Тела детей нашли в поселке Анопино в пятницу, 19 ноября. По информации прокуратуры, на берегу водоема обнаружили тела двух мальчиков и девочки восьми и девяти лет с признаками утопления.

По факту трагедии орган начал проверку. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами прокуроры выяснят обстоятельства произошедшего. Будут опрошены родственники, педагоги и одноклассники погибших. Специалисты дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прокурор области проконтролирует результаты проверки.