Во Владимирской области на берегу водоема нашли трупы троих детей
Прокуратура региона начала проверку.
Во Владимирской области на берегу водоема нашли трупы троих детей. Об этом сообщил
Тела детей нашли в поселке Анопино в пятницу, 19 ноября. По информации прокуратуры, на берегу водоема обнаружили тела двух мальчиков и девочки восьми и девяти лет с признаками утопления.
По факту трагедии орган начал проверку. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами прокуроры выяснят обстоятельства произошедшего. Будут опрошены родственники, педагоги и одноклассники погибших. Специалисты дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Прокурор области проконтролирует результаты проверки.