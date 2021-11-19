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В Тверской области грузовики зажали между собой легковушку, водитель погиб
В четверг, 18 ноября, на 294 километре трассы 58-летний водитель на фуре «Volvo FH» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «семерку», которая ехала впереди. От удара легковушка врезалась в грузовик «Mercedes», который в свою очередь столкнулся с прицепом фуры «DAF».

В Тверской области грузовики зажали между собой легковушку, ее водитель погиб. Об этом сообщает местная ГИБДД.

В четверг, 18 ноября, на 294 километре трассы 58-летний водитель на фуре «Volvo FH» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «семерку», которая ехала впереди. От удара легковушка врезалась в грузовик «Mercedes», который в свою очередь столкнулся с прицепом фуры «DAF».

33-летнего водителя «семерки» доставили в больницу, где он скончался.