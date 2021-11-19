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В рязанском ТРЦ «М5 Молл» временно закроется пункт вакцинации
Сроки возобновления работы неизвестны.

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» временно закроется пункт вакцинации. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что пункт прекратит работу с 22 ноября. Сроки возобновления его деятельности на данный момент неизвестны.

«Информация обо всех изменениях по данному вопросу будет размещена дополнительно», — написано в посте ТРЦ.

Тех, кто записался на вакцинацию вторым компонентом, просят обращаться в другие работающие центры Рязани.