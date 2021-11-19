В Рязанской области за счет бюджетных кредитов планируют реализовать инвестиционные проекты

Субъектам будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов. Высвободившиеся средства они смогут направить на реализацию новых инвестиционных проектов. Для Рязанской области эта сумма составляет 3 млрд рублей.

В Рязанской области за счет бюджетных кредитов планируют реализовать инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

В четверг, 18 ноября, во время публичных слушаний председатель Общественного совета областной думы Станислав Сливин попросил уточнить, на какие именно инфраструктурные проекты берется бюджетный кредит в размере 2,9 млрд рублей.

Министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов пояснил, что региональный минстрой уже направил заявки, которые получили одобрение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на четыре детсада. Их построят в районах Дядьково, Семчино, Рязани и Рыбном. Также предстоит построить школу на 1100 мест в районе ДПР-7.

Кроме того, по словам министра, в областном центре начнется строительство западного коллектора. «Уверен, что он будет построен в ближайшее время. На это в бюджете предусмотрено более 840 млн рублей», — добавил Вячеслав Меньшов.

Всего на реализацию инфраструктурных проектов в бюджете на 2022-й год запланировано 1,4 млрд рублей и на 2023-й — 1,5 млрд рублей. Как рассказала глава регионального минфина Марина Наумова, благодаря решениям, принятым на федеральном уровне, регион сможет реализовать ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Так, субъектам будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов. Высвободившиеся средства они смогут направить на реализацию новых инвестиционных проектов. Для Рязанской области эта сумма составляет 3 млрд рублей.