В Рязанской области за счет бюджетных кредитов планируют реализовать инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.
В четверг, 18 ноября, во время публичных слушаний председатель Общественного совета областной думы Станислав Сливин попросил уточнить, на какие именно инфраструктурные проекты берется бюджетный кредит в размере 2,9 млрд рублей.
Министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов пояснил, что региональный минстрой уже направил заявки, которые получили одобрение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на четыре детсада. Их построят в районах Дядьково, Семчино, Рязани и Рыбном. Также предстоит построить школу на 1100 мест в районе ДПР-7.
Кроме того, по словам министра, в областном центре начнется строительство западного коллектора. «Уверен, что он будет построен в ближайшее время. На это в бюджете предусмотрено более 840 млн рублей», — добавил Вячеслав Меньшов.
Всего на реализацию инфраструктурных проектов в бюджете на 2022-й год запланировано 1,4 млрд рублей и на 2023-й — 1,5 млрд рублей. Как рассказала глава регионального минфина Марина Наумова, благодаря решениям, принятым на федеральном уровне, регион сможет реализовать ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Так, субъектам будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов. Высвободившиеся средства они смогут направить на реализацию новых инвестиционных проектов. Для Рязанской области эта сумма составляет 3 млрд рублей.