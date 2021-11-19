В Рязанской области в субботу ожидается до +4 градусов

Прогноз погоды на 20 ноября опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в субботу ожидается до +4 градусов. Прогноз погоды на 20 октября опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области ожидается облачная погода, осадки (дождь, мокрый снег). Местами возможен гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 м/c. Местами возможны порывы до 15-20 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по области ночью — от -5 до 0 градусов, днём — от -1 до +4 градусов.