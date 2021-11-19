В Рязанской области установили прибор «Шериф-балка»

Его поставили на участке дороги в Рязанском районе.

В Рязанской области установили прибор «Шериф-балка». Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Прибор, имитирующий сигнальное устройство патрульной машины ДПС, появился на участке от автодороги «Спас-Клепики — Рязань» — подъезд: Ласково в Рязанском районе.

«Шериф-балка» подает мигающие сигналы красного и синего цветов. Прибор будет работать в темное время дня при включении искусственного освещения.

Цель устройства — привлечь внимание водителей, заставить их изменить скоростной режим и снизить риск аварийности на участке.