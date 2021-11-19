В Рязанской области разыскивают 54-летнего мужчину на Renault Logan

Муромец пропал 17 ноября.

В Рязанской области разыскивают 54-летнего Александра Короткова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

17 ноября муромец уехал на синем Renault Logan. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина может находиться, в том числе, и в Рязанской области.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные. Мужчина одет в белую куртку, синюю джинсы, темно-серую кофту, черные кроссовки, темно-серую кепку.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.