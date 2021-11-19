В Рязанской области продолжится строительство ФАПов

На финансирование мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году предусмотрено 1,4 млрд рублей.

В Рязанской области продолжится строительство ФАПов. Об этом сообщает сайт облдумы.

В четверг, 18 ноября, на публичных слушаниях стало известно, что на финансирование мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году предусмотрено 1,4 млрд рублей. Средства планируется направить на завершение строительства главного лечебного корпуса онкологического диспансера, закупку оборудования, развитие инфраструктуры медицинских учреждений и другие «социально значимые цели».

Кроме того, продолжится в регионе и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В ходе слушаний жители села Высокое Шацкого района, где проживает более трехсот человек, поинтересовались, когда ФАП появится в их населенном пункте.

Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов заявил, что средства на строительство заложены в областном бюджете. В начале 2022 года проведут конкурсные процедуры и определена подрядная организация. В эксплуатацию ФАП должен быть введен в сентябре.

Как сообщил глава регионального минстроя, всего в Рязанской области за четыре года построили 29 ФАПов.