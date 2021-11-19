В Рязанской области повторился рекорд суточной смертности от COVID-19

Данные от федерального оперштаба на пятницу, 19 ноября.

В Рязанской области повторился рекорд суточной смертности от COVID-19. Данные на пятницу, 19 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зарегистрировали 21 смерть от коронавируса. Число летальных случаев в Рязанской области достигло 1 757.

За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 260 человек, всего с начала пандемии — у 52 805. За сутки выздоровели 82 человека. Число вылечившихся достигло 44 056.

В России за сутки выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 257 068.

За сутки выздоровели 37 004 человек, всего с начала пандемии вылечились от COVID-19 7 956 254 человек.

За сутки от коронавируса умерли 1 254 человек, всего их число составило 261 589.