В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, +7 (4912)21-63-04
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Информацию
Ночью и днем в субботу, 20 ноября, на территории Рязанской области ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололед и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, +7 (4912)21-63-04 (единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области).