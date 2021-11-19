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В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, +7 (4912)21-63-04

В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Информацию опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью и днем в субботу, 20 ноября, на территории Рязанской области ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололед и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, +7 (4912)21-63-04 (единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области).