В Рязани уборку снега начали контролировать по камерам видеонаблюдения

Это позволит оперативно убирать снег и ликвидировать скользкие участки.

В Рязани уборку снега начали контролировать по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Сотрудники дирекции благоустройства начали использовать камеры видеонаблюдения для мониторинга перекрестков и сложных участков дорог. Это позволит оперативно убирать снег и ликвидировать скользкие участки.

В ночь на пятницу, 19 ноября, на улицах города обработали проезжую часть реагентом и пескосоляной смесью. Сотрудники дирекции очищали от снега пешеходные зоны, тротуары, лестницы и остановки. На улицах Ленина и Радищева от снега очистили проезжую часть.

В мэрии добавили, что на остановки завозят пескосоляную смесь для обработки наледи.