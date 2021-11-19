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В Рязани уборку снега начали контролировать по камерам видеонаблюдения
Это позволит оперативно убирать снег и ликвидировать скользкие участки.

В Рязани уборку снега начали контролировать по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Сотрудники дирекции благоустройства начали использовать камеры видеонаблюдения для мониторинга перекрестков и сложных участков дорог. Это позволит оперативно убирать снег и ликвидировать скользкие участки.

В ночь на пятницу, 19 ноября, на улицах города обработали проезжую часть реагентом и пескосоляной смесью. Сотрудники дирекции очищали от снега пешеходные зоны, тротуары, лестницы и остановки. На улицах Ленина и Радищева от снега очистили проезжую часть.

В мэрии добавили, что на остановки завозят пескосоляную смесь для обработки наледи.