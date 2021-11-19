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В Рязани разыскивают калининградского насильника
Следователи Калининградской области разыскивают мужчину, который изнасиловал двух женщин. Против него возбудили уголовное дело.

В Рязани разыскивают насильника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи Калининградской области разыскивают мужчину, который изнасиловал двух женщин. Против него возбудили уголовное дело.

Приметы разыскиваемого в 2015 году: на вид 22-25 лет, рост около 175 сантиметров, славянской внешности, лицо круглое, без щетины, волосы светлые, короткие, среднего телосложения, без выступающего живота.

Особые приметы: справа на верхней челюсти нет одного из зубов, на спине вдоль позвоночника набита татуировка в виде 6-7 колец (чакры) по вертикали от шеи до поясницы на фото примерный вариант расположения татуировки), на правой икре ноги цветная татуировка (предположительно, в виде овала), в паху шрам длиной примерно 8-10 сантиметров.