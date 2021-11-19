В России повысят прожиточный минимум на 8,6%

По словам Андрея Макарова, рост превысит запланированные показатели из-за высокой инфляции.

В России повысят прожиточный минимум на 8,6%. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, пишет сайт облправительства.

По словам парламентария, рост превысит запланированные ранее показатели из-за высокой инфляции — она составляет 8% в годовом исчислении. «Президент России предлагает повысить прожиточный минимум сразу на 8,6%, то есть выше инфляции. Прожиточный минимум становится 13890 рублей. Это важнейшее решение», — сказал Андрей Макаров.

Кроме того, в соответствии с задачами, поставленными главой государства, МРОТ сразу увеличится на тысячу рублей. Ранее минимальный размер оплаты труда планировалось поднять на 2,5%. «Но инфляция-то намного выше. И потому президент предложил принять решение: сейчас, в стадии, когда бюджетный процесс, фактически, завершается, принять решение о том, что МРОТ повышается сразу на тысячу рублей и составит 12654 рублей», — подчеркнул Андрей Макаров. Парламентарий пояснил, что от размера МРОТ выстраивается измерение социальных пособий, а также большое количество других выплат.

Андрей Макаров напомнил о предложении президента об индексации пенсий, которая должна быть в следующем году выше инфляции. «Вот эти предложения сейчас готовятся, и решение это в силе. Вот, на мой взгляд, тот комплекс предложений, который говорит о том, что социальный блок, который и так занимал важную часть в бюджете, сегодня становится абсолютно ключевым приоритетом всей бюджетной политики», — заявил депутат.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость инициатив о повышении МРОТ и прожиточного минимума. «Решение президента чрезвычайно важно для граждан. Впервые за долгое время продовольственная инфляция опережает общую. Это негативно сказывается на благосостоянии людей, фактически бьет по карману социально незащищенных групп. Принятые меры позволят поддержать наших граждан в трудной ситуации», — подчеркнул глава региона.