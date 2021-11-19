В Петербурге полицейские жестко задержали 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ С. К. России по Санкт-Петербургу.
В Петербурге полицейские жестко задержали 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте. Об этом
В четверг, 18 ноября, в соцсетях разместили видео, на котором полицейские заталкивают в машину несовершеннолетнюю девочку.
По словам мамы девочки, 14-летняя школьница с подругой переходили дорогу в неположенном месте в Калининском районе.
В травмпункте у подростка зафиксировали побои.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ