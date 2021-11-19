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В Петербурге полицейские жестко задержали 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ С. К. России по Санкт-Петербургу.

В Петербурге полицейские жестко задержали 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В четверг, 18 ноября, в соцсетях разместили видео, на котором полицейские заталкивают в машину несовершеннолетнюю девочку.

По словам мамы девочки, 14-летняя школьница с подругой переходили дорогу в неположенном месте в Калининском районе.

В травмпункте у подростка зафиксировали побои.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ С. К. России по Санкт-Петербургу.