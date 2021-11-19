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В массовой аварии на Ряжском шоссе пострадала рязанка
ДТП произошло в четверг, 18 ноября, в 12:00 на Ряжском шоссе около дома № 20.

В массовой аварии на Ряжском шоссе пострадала рязанка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 18 ноября, в 12:00 на Ряжском шоссе около дома № 20. 32-летняя рязанка на Geely не предоставила преимущество проезда и столкнулась с «ГАЗелью», которой управлял 57-летний житель Реткина.

После этого легковушку отбросило на Lada Kalina, за рулем которой была 30-летняя жительница Рязани.

В аварии пострадала водитель Geely. Ей оказали медпомощь. Проводится проверка.