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В Касимовском районе поймали браконьеров
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В Касимовском районе поймали браконьеров. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает сайт УМВД.

Полицейские вместе с представителями Рыбнадзора проводили ночью рейд на реке Ксегжа недалеко от деревни Балабаново.

Там они задержали 32 и 34-летних рязанцев, подозреваемых в добыче рыбы острогой. Мужчин обнаружили в лодке на воде, в которой находилась рыба и острога. Выяснилось, что рязанцы «только-только спустили лодку на реку».

Полицейские изъяли острогу и незаконную добычу — пять рыб промысловых пород.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.