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В 2022 году финансирование местных инициатив в Рязанской области увеличат
С 2022 года планируется увеличение финансирования этой программы на 100 миллионов рублей. Общая сумма составит 277 млн. 450 тысяч рублей.

В 2022 году финансирование местных инициатив в Рязанской области увеличат. Об этом сообщает сайт облдумы.

Во время публичных слушаний в четверг, 18 ноября, председатель михайловской думы Александра Куфельдта. поинтересовался, будет ли действовать программа поддержки местных инициати в будущем году. Куфельдт отметил, что в 2021 году в Михайловском районе реализовали 11 проектов.

Заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Ольга Чуляева подчеркнула, что программа местных инициатив вызывает интерес жителей во всех муниципальных образованиях региона. По ее словам, работу начали в 2017 году с реализации всего 30 проектов, а в 2021 году уже 132 проекта завершены. Также Чуляева сообщила, что программа продолжится и в следующем году.

«С 2022 года планируется увеличение финансирования этой программы на 100 миллионов рублей. Общая сумма составит 277 млн. 450 тысяч рублей, — сообщила Ольга Чуляева. — Следует учитывать, что с 1 января 2021 года закреплены правовые основы по инициативному бюджетированию. Это еще одна форма поддержки. Министерством порядок конкурсных процедур разработан и сейчас проходит согласование. Как только он будет согласован и утвержден, мы сразу направим его в муниципалитеты для работы».

Общий объем дотаций муниципалитетам на 2022 год определен в размере 2,1 млрд рублей. Также предусматривается предоставление муниципальным районам и городским округам бюджетных кредитов. В областном бюджете на эти цели предусмотрено в 2022 году — 309 млн рублей, в 2023 году — 159 млн рублей, в 2024 году — 127 млн рублей.