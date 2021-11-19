Умерла советская актриса Нина Агапова

Ей было 95 лет.

Умерла советская актриса Нина Агапова. Об этом на странице на Facebook сообщил режиссер Сергей Капков.

Нина Агапова родилась в Москве в 1926 году. В 1951 году окончила ВГИК. Тогда же она поступила на службу в Театр-студии киноактера (ныне — Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

На ее счету более ста киноролей. Самые известные из них — в фильмах «Старики-разбойники», «12 стульев», «Небеса обетованные», «Забытая мелодия для флейты».