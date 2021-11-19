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Умерла бывший директор двух рязанских школ Светлана Старожилова
Заслуженного учителя России не стало 18 ноября.

Умерла рязанская учительница Светлана Старожилова. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» заявила глава регионального минобра Ольга Щетинкина.

В разные годы Светлана Старожилова была директором школ №№ 61 и 69, была председателем рязанского профсоюза образования. Она удостоилась звания «Заслуженный учитель России».

Под руководством Старожиловой школа № 69 неоднократно становилась лауреатом конкурсов «Школа года» и «Трудовая слава России». В 2004 году учреждение получило статус «Центра развития образования».

Вклад педагога отметила Ольга Щетинкина. «Светлана Яковлевна была всегда готова прийти на помощь своим коллегам, поддержать в трудную минуту и разделить радость. В нашей памяти она навсегда останется светлым добрым человеком, который был предан своему делу и школе», — написано в некрологе министра.

Светлана Старожилова умерла 18 ноября.