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Рязанцы на публичных слушаниях спросили о ремонте школ
Министр образования региона Ольга Щетинкина, пояснила, что с 2022 года начнется реализация федеральной программы модернизации общего образования с проведением капитального ремонта в образовательных организациях и Рязанская область примет в ней участие.

В четверг, 18 ноября, В ходе публичных слушаний озвучили вопрос о ремонте рязанской школы № 33. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Представитель родительского комитета пояснила, что школа существует не один десяток лет, а ремонта в здании давно не было. Ежегодно отмечается рост количества учеников и родители хотят, чтобы дети учились в современных условиях.

Министр образования региона Ольга Щетинкина, пояснила, что с 2022 года начнется реализация федеральной программы модернизации общего образования с проведением капитального ремонта в образовательных организациях и Рязанская область примет в ней участие. Для региона определена квота, в соответствии с которой минобразования ведет отбор. Щетинкина уточнила, что школа № 33 вошла в перечень и ремонт там запланирован на 2022 год.

В целом на реализацию национального проекта «Образование» на 2022 год проектом областного бюджета предусмотрен 1 млрд рублей.

Средства направят на завершение строительства школы на 1100 мест в районе Кальное, на строительство нового учебного корпуса в школе-интернате села Лесное Конобеево Шацкого района, еще в шести образовательных организациях будет обновлена материально-техническая база. Кроме того, запланировано создание 55-ти центров образования естественно-научной и технологической направленностей, расположенных в сельской местности и малых городах, в 47-ми образовательных организациях — цифровой образовательной среды.

В рамках нацпроекта также предусмотрены средства на единовременные компенсационные выплаты учителям, переезжающим на село.