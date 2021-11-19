Рязанца подозревают в краже железнодорожных деталей на 10 тысяч рублей

На мужчину завели уголовное дело.

В Рязанской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже деталей с железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба регионального линейного отдела МВД на транспорте.

В полицию обратился сотрудник железнодорожной организации. Он рассказал о пропаже анкерных скреплений рельсов с ветки в районе перегона «Старожилово — Хрущево». Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержали жителя Рязанской области.

Установлено, что мужчина заранее присмотрел место для демонтажа деталей. Он хотел сдать их в пункт приема.

Он вооружился гаечным ключом, взял с собой мешки. На автомобиле рязанец доехал до железной дороги. Он убедился, что за ним никто не следит, и отвернул с путей 376 подклемников, 395 клем и 386 монорегуляторов. Детали он положил в мешки и увез домой. Через несколько дней он сдал изделия в близлежащий пункт приема металлолома.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование продолжается.