Рязань встала в десятибалльных пробках

Заторы из-за ДТП образовались на улице Бирюзова в сторону проезда Шабулина, а также на Касимовском шоссе в сторону Песочни.

Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы из-за ДТП возникли на улице Бирюзова в сторону проезда Шабулина, а также на Касимовском шоссе в сторону Песочни. Кроме того, пробки образовались на проезде Яблочкова, улице Дзержинского, Южной окружной дорге, Московском шоссе в строну центра и Первомайском проспекте в строну Московского района.