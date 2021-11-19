Российские предприниматели смогут покупать программное обеспечение в два раза дешевле

Сообщается, что от самих предпринимателей не потребуется дополнительных вложений: не нужно заполнять формы и отчетность. Единственное условие — находиться в реестре МСП.

Минцифры России запустило новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса (МСП): компании смогут приобретать российское программное обеспечение со скидкой 50%. Половина стоимости лицензии будет компенсирована за счет бюджетных средств.

Для предпринимателей доступно более 50 продуктов ПО, в том числе 1С, R-Keeper, «Эвотор».

Сообщается, что от самих предпринимателей не потребуется дополнительных вложений: не нужно заполнять формы и отчетность. Единственное условие — находиться в реестре МСП.

«Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Меру поддержки реализует российский фонд развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подробнее узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене можно на официальном сайте российского фонда развития информационных технологий.