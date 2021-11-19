Путин одобрил закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств, конфискованных у коррупционеров

Документ был опубликован в пятницу, 19 ноября.

Президент России Владимир Путин одобрил закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств, конфискованных у коррупционеров. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал документы в пятницу, 19 ноября.

Так, в соответствии с изменениями в закон, бюджет пенсионного фонда пополнят конфискованные средства, полученные в результате коррупционных нарушений, а также денежных средств, полученных от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.