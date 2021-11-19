Правительство призвало россиян привиться до Нового года
Голикова отметила, что для того, чтобы каникулы прошли по плану, в подготовку надо внести пункт вакцинация от COVID-19.
Правительство призвало россиян привиться до Нового года. Об этом
В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2 процента.
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян сделать прививку перед новогодними праздниками.
Она отметила, что для того, чтобы каникулы прошли по плану, в подготовку надо внести пункт вакцинация от COVID-19.