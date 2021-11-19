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Появились подробности убийства работника фермы в Пронском районе
Между мужчинами в ходе застолья возник конфликт из-за женщины.

Появились подробности убийства мужчины в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СКР.

18 ноября 2021 года в помещении одной из ферм в Пронском районе двое мужчин распивали алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт из-за женщины. После этого 33-летний житель Пронска несколько раз ударил своего 34-летнего знакомого ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.

Злоумышленника задержали. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что труп нашли в поселке Орловском. Мужчины были коллегами, оба работали на ферме.