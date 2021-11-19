В Пронске работник фермы зарезал коллегу
Мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.
В Пронске работник фермы зарезал коллегу. Об этом
В четверг, 18 ноября, два скотника приехали из Пронска в поселок Орловский. Там мужчины планировали отметить приезд земляков из Узбекистана.
В ходе застолья мужчины поссорились и один ударил другого несколько раз ножом. Нападавший скрылся с места преступления и вернулся домой в Пронск. По словам директора хозяйства, мужчина не скрывался и собирался выходить на работу в ночную смену.
Злоумышленника задержали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105