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Полиция призвала рязанских водителей учитывать погодные условия при поездках
В зимний период следует избегать резких маневров на дороге, ездить с включенными фарами, использовать противотуманные фары и внимательней относиться к своему здоровью.

В пресс-службе регионального МВД попросили рязанских водителей быть внимательными на дорогах и учитывать при планировании поездок погодные условия.

В полиции отметили, что в зимний период следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, а также не превышать скорость.

В любое время суток необходимо ездить с включенными фарами, при появлении тумана использовать противотуманные фары, а при сильном тумане снижать скорость и двигаться с включенными аварийными сигналами.

Также автолюбителей призвали внимательнее относиться к своему здоровью. При плохом самочувствии необходимо остановить автомобиль, вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

В полиции напомнили, что все участники дорожного движения в трудной ситуации могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.