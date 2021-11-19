Полиция призвала рязанских водителей учитывать погодные условия при поездках

В пресс-службе регионального МВД
В полиции отметили, что в зимний период следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, а также не превышать скорость.
В любое время суток необходимо ездить с включенными фарами, при появлении тумана использовать противотуманные фары, а при сильном тумане снижать скорость и двигаться с включенными аварийными сигналами.
Также автолюбителей призвали внимательнее относиться к своему здоровью. При плохом самочувствии необходимо остановить автомобиль, вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.
В полиции напомнили, что все участники дорожного движения в трудной ситуации могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.