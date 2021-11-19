На ряжском заводе произошел пожар

Огонь распространился внутри зерносушилки.

На ряжском заводе в ночь на пятницу, 19 ноября, произошел пожар. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Информация о возгорании на территории предприятия «Ряжский элеватор» на улице Пожалостина поступила в городскую ПСЧ № 29 около 4:00. Прибывшие расчеты определили, что огонь распространился внутри зерносушилки.

Пожарные ликвидировали возгорание, но огонь повредил строение изнутри практически по всей площади.

По предварительным данным, ночью в сушилке вели подработку подсолнечных семян. Проводится проверка, она определит причины случившегося.

Пожар тушили семеро спасателей ряжской ПСЧ № 29, они использовали три автоцистерны. В работах участвовали двое пожарных ухоловской ПСЧ № 46 с одной единицей спецтехники. Также к ним привлекали одного добровольца.