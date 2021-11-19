Министра культуры Крыма арестовали за взятку в 25 миллионов рублей

Новосельскую отправили в СИЗО до 17 января 2022 года.

Министра культуры Крыма арестовали за взятку в 25 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда.

Главу Минкультуры Крыма Веру Новосельскую арестовал Басманный суд Москвы. Чиновницу обвиняют в получении взятки в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол в Симферополе в 2018 году.

Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Новосельскую отправили в СИЗО до 17 января 2022 года.