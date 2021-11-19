Минцифры может изменить систему проверки QR-кодов
Это связано с появлением большого количества мошеннических сайтов, которые создают фейковые QR-коды.
Минцифры может изменить систему проверки QR-кодов. Об этом
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал журналистам, что проверку QR-кодов могут ограничить одним приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус».
Это связано с появлением большого количества мошеннических сайтов, которые создают фейковые QR-коды.
«Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — отметил Шадаев.