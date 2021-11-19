Минцифры может изменить систему проверки QR-кодов

Это связано с появлением большого количества мошеннических сайтов, которые создают фейковые QR-коды.

Минцифры может изменить систему проверки QR-кодов. Об этом пишет ТАСС.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал журналистам, что проверку QR-кодов могут ограничить одним приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус».

Это связано с появлением большого количества мошеннических сайтов, которые создают фейковые QR-коды.

«Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — отметил Шадаев.