Мэрия Рязани обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий

Администрация попросила не препятствовать работе снегоуборочной техники, не оставлять машины на проезжей части и тротуарах.

Мэрия Рязани призвала водителей не оставлять машины под деревьями, у столбов, под скатами крыши и около линий электропередач. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Также мэрия попросила автомобилистов не создавать препятствий работе снегоуборочной технике: в частности, не оставлять транспорт на проезжей части и тротуарах.

Ухудшение погодных условий обсудили на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям — оно прошло в пятницу, 13 ноября. Отмечается, что все подведомственные учреждения администрации находятся в режиме полной готовности. Сотрудники дирекции благоустройства города будут убирать снег во всех районах Рязани. При образовании ледяной корки на дорогах, коммунальщики обработают проезжую часть и тротуары противогололедными средствами.

«Организовано круглосуточное дежурство бригад. Закуплен необходимый объем топлива, пескосоляной смеси и реагента. Кроме того, заключены муниципальные контракты с подрядчиками на очистку улиц от снега», — заявил на заседании глава дирекции благоустройства города Андрей Ковалев.