\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
Вск, 21
ЦБ USD 72.76 0.16 20/11
ЦБ EUR 82.58 0.32 20/11
Нал. USD 73.05 / 74.30 16:11
Нал. EUR 82.68 / 83.55 16:31
Новости
Публикации
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
7 часов назад
495
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
Вчера 14:48
907
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
3 155
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
4 379
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия Рязани обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий
Администрация попросила не препятствовать работе снегоуборочной техники, не оставлять машины на проезжей части и тротуарах.

Мэрия Рязани призвала водителей не оставлять машины под деревьями, у столбов, под скатами крыши и около линий электропередач. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Также мэрия попросила автомобилистов не создавать препятствий работе снегоуборочной технике: в частности, не оставлять транспорт на проезжей части и тротуарах.

Ухудшение погодных условий обсудили на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям — оно прошло в пятницу, 13 ноября. Отмечается, что все подведомственные учреждения администрации находятся в режиме полной готовности. Сотрудники дирекции благоустройства города будут убирать снег во всех районах Рязани. При образовании ледяной корки на дорогах, коммунальщики обработают проезжую часть и тротуары противогололедными средствами.

«Организовано круглосуточное дежурство бригад. Закуплен необходимый объем топлива, пескосоляной смеси и реагента. Кроме того, заключены муниципальные контракты с подрядчиками на очистку улиц от снега», — заявил на заседании глава дирекции благоустройства города Андрей Ковалев.