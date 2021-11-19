Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Главное культурное событие этой недели — VI международный фестиваль «Свидания на Театральной», в рамках которого театры-участники в течение недели показывают спектакли о любви.

Рязанский музыкальный театр 21 ноября представит премьеру — мюзикл «Интрига» по мотивам пьесы Скриба «Стакан воды».

В концертном зале рязанской филармонии 20 ноября состоится выступление рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова и лауреата международных конкурсов пианиста Арсения Муна .

А в Old Tattoo Bar состоится выступление московской трибьют-группы Dark Secret Love с лучшими хитами групп Megadeth, Pantera и Metallica.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».