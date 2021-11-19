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Из квартиры 19-летнего рязанца украли 105 тысяч рублей
Мужчина одолжил их у родственников для того, чтобы обновить гардероб.

Из квартиры 19-летнего рязанца украли 105 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодой рязанец рассказал полицейским, что из его квартиры на улице Дзержинского украли все сбережения — 105 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что недавно занял деньги у родственников и хотел купить на них одежду. Сбережения он хранил в тайнике в мебели. Когда он решил проверить деньги, их не оказалось на месте.

Правоохранители при осмотре квартиры нашли «следы», которые не принадлежали хозяину. Поскольку деньги хранились в тайнике и доступ к нему для посторонних ограничен, возможно, эти «отпечатки» оставил преступник.

Изучив данные при помощи автоматизированной базы криминалистического учета, полицейские узнали, что «следы» принадлежали 22-летнему рязанцу. Ранее его судили за кражу. Выяснилось, что подозреваемый знаком с пострадавшим и нередко заходил к нему в гости.

Полицейские установили другие обстоятельства, указывающие на его причастность. Мужчину нашли и задержали.

По предварительным данным, подозреваемый распивал с хозяином спиртное у него в квартире. При беседе пострадавший с гордостью упомянул, что скоро заведет новый гардероб — для этого он одолжил у родственников крупную сумму. Гость сделал вид, что не придал значения, однако он заинтересовался.

Во время застолья мужчина обратил внимание, что хозяин квартиры пьян. Воспользовавшись моментом, он обследовал мебель, нашел деньги и забрал их.

На рецидивиста завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.