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Глава Рязанской облдумы Аркадий Фомин поддержал законопроект о введении QR-кодов
«QR-коды — не ущемление прав граждан, а необходимость», — написал на странице «ВКонтакте» чиновник.

Глава Рязанской облдумы Аркадий Фомин поддержал введение QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Об этом чиновник написал в пятницу, 19 ноября, на странице в соцсети «ВКонтакте».

Фомин сообщил, что в региональный парламент поступил соответствующий законопроект. Он подчеркнул, что из-за пандемии государству необходимо принять «решительные меры по защите граждан».

«Когда вводились меры по предотвращению террористической угрозы — турникеты, рамки металлоискателей, через которые в аэропорту нужно проходить сняв верхнюю одежду и разувшись, — это тоже вызывало неудобства. А сейчас все понимают, что это необходимая мера. QR-коды — не ущемление прав граждан, а необходимость. У нас есть только два варианта — полный локдаун или взвешенное решение о введении QR-кодов, которое позволит нам жить нормальной жизнью без ограничений, хоть и с некоторыми неудобствами», — написал глава облдумы.

Он заявил, что введение позволит жить «нормальной жизнью без ограничений, хоть и с некоторыми неудобствами». Фомин отметил, что будет голосовать за законопроект.