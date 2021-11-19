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Двух молодых петербуржцев задержали за фотосессию без штанов напротив Храма Спаса на Крови
Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Двух молодых петербуржцев задержали за фотосессию без штанов напротив Храма Спаса на Крови. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила «Фонтанка.ру».

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Задержали 15 и 17-летнего петербуржцев. Их привезли в отдел полиции. В ближайшее время их передадут в следком для проведения процессуальных действий.

В петербургском главке МВД журналистам подтвердили факт задержания молодых людей. Полицейские установили, что снимки были сделаны в июле 2021 года.

По информации журналистов, 17-летний задержанный родился в Молдавии, он живет в полной семье в Невском районе. 15-летний петербуржец живет с мамой и бабушкой.

Отмечается, что уголовная ответственность по статье 148 УК РФ наступает с 16 лет.

Ранее сообщалось, что фотографии полиция обнаружила в ходе мониторинга сети. Они начали проверку и поиск участников фотосессии.