Двух молодых петербуржцев задержали за фотосессию без штанов напротив Храма Спаса на Крови

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Двух молодых петербуржцев задержали за фотосессию без штанов напротив Храма Спаса на Крови. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила « Фонтанка.ру ».

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Задержали 15 и 17-летнего петербуржцев. Их привезли в отдел полиции. В ближайшее время их передадут в следком для проведения процессуальных действий.

В петербургском главке МВД журналистам подтвердили факт задержания молодых людей. Полицейские установили, что снимки были сделаны в июле 2021 года.

По информации журналистов, 17-летний задержанный родился в Молдавии, он живет в полной семье в Невском районе. 15-летний петербуржец живет с мамой и бабушкой.

Отмечается, что уголовная ответственность по статье 148 УК РФ наступает с 16 лет.

Ранее сообщалось, что фотографии полиция обнаружила в ходе мониторинга сети. Они начали проверку и поиск участников фотосессии.