«Алису» научили передавать жалобы в исполнительные органы власти

Помощник переводит обращения в текстовый формат и направляет в «Инцидент Менеджмент».

Голосовой помощник «Алиса» научили передавать жалобы в органы исполнительной власти. Об этом сообщили в telegram-канале «Рязанская область».

Навык разработали в АНО «Диалог».

Для отправки сообщения нужно сказать фразу «Алиса, запусти навык „Инцидент менеджмент“». Помощник попросит рассказать о проблеме, назвать адрес инцидента и поинтересуется о желании получить обратную связь. Ответ придет на почту, привязанную к Yandex ID.

Технически помощник распознает обращение, переводит в текстовый формат и направляет в «Инцидент Менеджмент».

Навык можно запустить везде, куда интегрирована «Алиса»: в «Яндекс.Браузере», приложениях «Яндекс», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты», а также при помощи «Яндекс.Станции».