21-летнего рязанца будут судить за использование поддельных прав

Дело будет рассматривать Советский райсуд.

21-летнего рязанца будут судить за использование поддельных прав. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что в 2019 году мужчина обучался в автошколе. Он не смог сдать экзамен на получение прав. Из-за этого он решил купить через Интернет поддельный документ.

Эксперты установили, что бланк удостоверения изготовили не на производстве Гознак.

Рязанец полностью признал вину. Дело рассмотрят в Советском райсуде.