21-летнего рязанца будут судить за использование поддельных прав
Дело будет рассматривать Советский райсуд.
21-летнего рязанца будут судить за использование поддельных прав. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе расследования выяснилось, что в 2019 году мужчина обучался в автошколе. Он не смог сдать экзамен на получение прав. Из-за этого он решил купить через Интернет поддельный документ.
Эксперты установили, что бланк удостоверения изготовили не на производстве Гознак.
Рязанец полностью признал вину. Дело рассмотрят в Советском райсуде.