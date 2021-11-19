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21-летнего рязанца будут судить за использование поддельных прав
Дело будет рассматривать Советский райсуд.

21-летнего рязанца будут судить за использование поддельных прав. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что в 2019 году мужчина обучался в автошколе. Он не смог сдать экзамен на получение прав. Из-за этого он решил купить через Интернет поддельный документ.

Эксперты установили, что бланк удостоверения изготовили не на производстве Гознак.

Рязанец полностью признал вину. Дело рассмотрят в Советском райсуде.