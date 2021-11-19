20-летнего новомичуринца подозревают в краже бензотриммера и водяного насоса

Возбуждено уголовное дело.

20-летнего новомичуринца подозревают в краже бензотриммера и водяного насоса. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 58-летний новомичуринец, владелец дома в деревне Денисово. Он рассказал, что из хозпостройки на территории усадьбы исчезли водяной насос и бензотриммер. Окно было взломано.

Оперативники прибыли на место, осмотрели постройку и опросили местных жителей.

Позже полицейские узнали, что к краже может быть причастен 20-летний новомичуринец. Оперативники приехали к нему и нашли в доме похищенное оборудование. Его изъяли.

Установлены другие обстоятельства, указывающие на причастность мужчины к краже. Его задержали.