За сутки в Рязанской области от коронавируса умерли 19 человек

Данные на четверг, 18 ноября, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса. Об этом сообщили в четверг, 18 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 736.

За сутки COVID-19 выявили у 259 человек, всего с начала пандемии — 52 545. За сутки выздоровели 79 человек, всего число вылечившихся достигло 43 974.

В России за сутки выявили 37 374 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 219 912.

За сутки выздоровели 36 414 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 919 250 человек.

За сутки скончались 1 251 человек, всего — 260 335.