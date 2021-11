За девять месяцев 2021 года c применением вяжущих с Рязанского завода битумных материалов «Газпром нефти» построили более двух тысяч дорог

Объем продажи вяжущих с января по сентябрь 2021 года вырос на 16%/

С января по сентябрь 2021 года оператор битумного бизнеса «Газпромнефть — Битумные материалы» увеличил объем продажи вяжущих с рязанского завода на 16%, обеспечив производство 102 тысяч тонн. Такой объем материалов используется в среднем для укладки 2,3 тысячи км дорожного полотна.

Высокое качество вяжущих рязанского завода обеспечивает спрос продукции предприятия не только на отечественном рынке, но и за рубежом: периметр экспортных поставок предприятия включает страны Европы, Южной Африки, Латинской Америки, Средней Азии.

Всего за девять месяцев 2021 года производственные комплексы «Газпром нефти» в Москве, Омске, Рязани и Вязьме обеспечили выпуск свыше 2,4 миллиона тонн битумов — это на 8% больше, чем в прошлом году.

«Газпромнефть — Битумные материалы» на 33% увеличила поставки инновационных битумов, которые применяют для строительства высокоскоростных автомобильных трасс и современных дорог с высокой интенсивностью движения. За девять месяцев 2021 года предприятие реализовало российским потребителям порядка 331 тысяч тонн полимерно-битумных вяжущих.

Также «Газпромнефть — Битумные материалы» на 20% увеличила реализацию мелкофасованной битумопроизводной продукции: за 9 месяцев 2021 года строительным предприятиям и через сеть DIY-магазинов* продали 300 тысяч упаковок полимерных мастик, изоляционных материалов и праймеров.

«Активное развитие транспортной сети и внедрение современных технологий дорожного строительства ускоряет спрос на ПБВ по сравнению с другими видами битумов. За последние 3 года производство и продажи полимерных вяжущих „Газпром нефти“ выросли более чем в 2 раза. Мы следим за этой тенденцией и планируем в дальнейшем наращивать выпуск на заводах и битумных терминалах компании востребованных полимерно-битумных вяжущих», — сообщил генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

Справка:

«Газпромнефть — Битумные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции на битумном рынке России. Входит в ТОП-10 крупнейших производителей битумов в мире. География поставок битума и битумопроизводных «Газпром нефти» сегодня охватывает все регионы России. Битумные материалы компании применяются в дорожном строительстве 65 стран мира.

* DIY (do it yourself, «сделай сам») — сегмент хозяйственных товаров для малоэтажного строительства и ремонта квартир.