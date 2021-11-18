Волонтеры рассказали о спасении двух собак, провалившихся под лед

Инцидент произошел на озере в селе Затишье.

Волонтеры отряда РязГМУ Salus имени Васильева рассказали о спасении двух собак, провалившихся под лед. Об этом добровольцы сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте».

Информация о попавшей под лед собаке поступила волонтерам в ночь на четверг, 18 ноября.

Добровольцы выехали в село Затишье. На месте выяснилось, что тонули две собаки. Одна из них пыталась перейти озеро, но провалилась под лед. Вторая пыталась прийти ей на помощь и тоже начала тонуть.

«Спасательная операция длилась около часа, все осложнялось плохими подходами к озеру, сложным дном и довольно толстым льдом у берега», — написали волонтеры.

В итоге обеих собак спасли. Животных передали местным жителям.

Также волонтеры поделились роликом, на котором запечатлен момент спасения.