Волонтеры рассказали о спасении двух собак, провалившихся под лед
Инцидент произошел на озере в селе Затишье.
Волонтеры отряда РязГМУ Salus имени Васильева рассказали о спасении двух собак, провалившихся под лед. Об этом добровольцы сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте».
Информация о попавшей под лед собаке поступила волонтерам в ночь на четверг, 18 ноября.
Добровольцы выехали в село Затишье. На месте выяснилось, что тонули две собаки. Одна из них пыталась перейти озеро, но провалилась под лед. Вторая пыталась прийти ей на помощь и тоже начала тонуть.
«Спасательная операция длилась около часа, все осложнялось плохими подходами к озеру, сложным дном и довольно толстым льдом у берега», — написали волонтеры.
В итоге обеих собак спасли. Животных передали местным жителям.
Также волонтеры поделились роликом, на котором запечатлен момент спасения.