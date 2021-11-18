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Водителям объяснили, как нельзя прогревать машину в минусовую погоду
По словам специалистов, современные автомобили требуют современного подхода к прогреванию.

Водителям объяснили, как нельзя прогревать машину в минусовую погоду. Разъяснение «АиФ» дали инженер Сергей Колчин и автомеханик Виталий Логинов.

По их словам, современные автомобили требуют современного подхода к прогреванию. Например, старые методы прогрева в минусовую погоду не только бесполезны, но и опасны. Также стоит забыть о распространенном мнении, что современные автомобили вовсе не нуждаются в прогреве.

«В эксплуатационных картах на все типы двигателей и во все времена есть четкое указание: прогрев двигателя необходим для достижения рабочих зазоров между деталями и приведения технических жидкостей к заданным показателям вязкости. Двигатель изготовлен из разных металлов, которые имеют разные показатели температурной деформации. Конструкция двигателя рассчитана на эксплуатацию в заданном температурном диапазоне, который достигается за счет прогрева мотора на холостом ходу», — пояснил Сергей Колчин.

Именно поэтому поездка без прогрева может привести поломке автомобиля.

А вот те, кто уверены, что нельзя греть двигатель «по температуре», останутся правы. Автомеханик Логинов отметил, что прогреть до 90 градусов на холостом ходу машину, конечно, и в -25 можно, но придется «попыхтеть» не меньше получаса, а то и 40 минут. На это тратится топливо, а вместе с ним и деньги.

Специалисты уверены, что лучше прогревать машину не по «температуре», а «по расходу». Например, машины до 100 лошадиных сил на холостом ходу расходуют 0,8-0,9 литра в час. При запуске в мороз показатель вырастает до трех литров в час. Поэтому для выхода в рабочий режим достаточно закончить прогревание на нормальных показателях, если есть бортовой компьютер.

«Этого вполне достаточно, чтобы масло в коробке начало выполнять свои функции», — заключает Логинов.