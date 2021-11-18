Вице-мэр Надежда Штевнина временно исполняет обязанности главы администрации Рязани

На время, пока Елена Сорокина проходит обучение в столице.

Замглавы рязанской администрации Надежда Штевнина временно исполняет обязанности мэра Елены Сорокиной. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила « Новая Газета ».

Елена Сорокина вместе с зампредседателя облправительства Евгением Беленецким, начальником главного управления архитектуры и градостроительства области Романом Шашкиным, а также начальником управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ириной Гончаровой отправились в Москву по программе ВЭБ. РФ и Московской школы управления «Сколково».

По информации издания, программа стартовала летом 2020 года.